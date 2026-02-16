В Омской области «берут за горло» продавцов алкоголя и энергетиков

Нововведения завязаны на автоматических системах контроля.

В Омской области меняются правила государственного контроля в сфере оборота спиртного и безалкогольных тонизирующих напитков. Согласно законопроекту, которое расширяет перечень оснований для пристального внимания надзорных органов к предпринимателям. Ключевым нововведением стало внедрение детализированных индикаторов риска, которые позволят выявлять скрытые нарушения через автоматизированные системы мониторинга.

Одним из главных поводов для проверки теперь станет аномальная статистика в системе ЕГАИС. Например, если объем закупок алкоголя вырос на 20 %, а официальные продажи практически не изменились, это станет сигналом о возможном сбыте продукции «мимо кассы». Также под подозрение попадут заведения общепита, где ночные продажи спиртного более чем в полтора раза превышают дневную выручку, что может указывать на работу в режиме обычного магазина в обход действующих ограничений.

Особое внимание уделят сомнительным операциям с товаром. Поводом для инспекции станет массовое списание продукции (более 20 % в месяц) по причинам, не связанным с продажей, или регулярные возвраты поставщикам крупных партий пива, сидра и медовухи. Кроме того, контролеры будут отслеживать факты реализации алкоголя с одинаковыми штрихкодами на марках и продажи более пяти единиц продукции в одном чеке в утренние или поздние вечерние часы.

Новые требования затронут и рынок энергетических напитков. Теперь объекты контроля будут официально распределяться по категориям риска в специальном едином реестре. При выявлении нарушений специалисты получили право проводить опросы сотрудников и запрашивать письменные объяснения непосредственно в ходе документарных проверок. Эти меры призваны сделать региональный рынок более прозрачным и исключить торговлю контрафактом в нестационарных объектах и «ночниках».