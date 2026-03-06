Омичи сами просят застроить центр платными парковками

Проект платных парковок уже разрабатывается.

Несколько омичей попросили администрацию Омска установить платные парковки в центре города. Как рассказал омич в соцсетях, парковки не хватает на ул. Ленина, возле Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского.

– Прошу администрацию Омска рассмотреть возможность введения платной парковки на Ленина. Особенно в районе авиационного техникума. Как вариант, можно сделать первые 15 мин бесплатно, – попросил автор поста.

В администрации ответили, что проект парковки в этой местности сейчас прорабатывается.

– Вопрос организации платной парковки на улице Ленина, в том числе в районе Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского, находится в стадии проработки на будущее, – рассказали в мэрии.

Другой житель города отметил, что сначала неплохо было бы организовать рейды для расчистки припаркованных не по правилам машин.

– Прошу администрацию Омска рассмотреть вариант ежедневных рейдов сотрудников с эвакуаторами для расчистки мест, где запрещена стоянка, но там стоят «повозки», а потом рассмотрим вариант с платными парковками, – предложил другой.

В мэрии на этот запрос ответили, что эвакуацией они не занимаются. Фото и видео нарушающих посоветовали отправлять в ГАИ.

Напомним, что сейчас в Омске разрабатывают проект застройки всего центра города парковками.