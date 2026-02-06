Стало известно, когда центр Омска застроят платными парковками

Полную стоимость проекта на 3 тыс. машино-мест еще не рассчитали.

Omskinform.ru

Депутат Омского городского совета раскрыл примерные сроки введения платных муниципальных парковок на территории Омска. Депутаты и представители администрации Омска обсуждали создание в городе платных стоянок за закрытыми дверями.

Как рассказал председатель профильного комитета Юрий Арчибасов, точные даты определить сложно, но запустить первую очередь проекта планируют в 2027 году.

– Мы начнем это все запускать в 2027 году. В цифрах... в датах сейчас очень сложно определиться, потому что очень много задействовано структурных подразделений, – рассказал Арчибасов.

В ближайшее время профильные специалисты должны завершить расчеты, чтобы точно определить необходимый объем бюджетных средств для реализации намеченных планов. Сейчас депутаты сообщили, что на реализацию проекта пока доступно 150 млн рублей. Именно на эту сумму сейчас ориентируются парламентарии при планировании работы.

Пока остается неясным, окажется ли итоговая стоимость работ выше или ниже предварительных прогнозов. Как только конкретные цифры будут подготовлены, их представят на рассмотрение.

В рамках первого этапа платные парковки появятся не по всему Омску, а только в центре города. Как выразились народные избранники, это будет «квадрат» между метромостом и Ленинградским мостом. В этой зоне планируют разместить около 3 тыс. машино-мест.

Добавим, что обсуждающиеся на рабочей группе горсовета варианты организации платных парковок в Омске не единственные. Окончательное решение будет принято позже.