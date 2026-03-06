Омск-Информ
·Происшествия

Упал с высоты: в омском дворе насмерть разбился мужчина

О происшествии рассказали очевидцы.

Вчера вечером в Омске погиб мужчина. Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, он разбился насмерть, упав с высоты.

Трагедия произошла по адресу: Химиков, 34/1. Подробности происшествия неизвестны.

Ранее сообщалось о несчастном случае в омском жилом комплексе «Зеленая река». Рабочий случайно упал в вентиляцию и погиб.

Еще один омич этой зимой погиб во дворе многоэтажки от огнестрельного ранения.

