·Происшествия

Упал в вентиляцию: в омской многоэтажке погиб рабочий

Медики не смогли его спасти.

Омичи сообщили в соцсетях о несчастном случае, который произошел сегодня в ЖК «Зеленая река». Рабочий провалился в вентиляцию на крыше, которую закрывал утеплитель, и долетел до первого этажа.

Как сообщает телеграм-канал «Омский новостной поезд», у мужчины был первый рабочий день. Судя по кадрам с места происшествия, туда выезжала скорая.

Как сообщили «Омск-информу» в полиции, мужчина скончался от полученных травм.

