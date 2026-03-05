Омский застройщик многострадального ЖК «Весна» оказался на грани банкроства

Суд уже назначил конкурсного управляющего.

omskinform.ru

Омский девелопер ООО «СПК «Дорстрой», специализирующийся на завершении проблемных жилых домов, похоже, столкнулся с финансовыми трудностями. Так, во вторник, 3 марта, для компании официально начался процесс финансового наблюдения – первая стадия процедуры банкротства. Суд также назначил конкурсного управляющего для организации из Самарской области.

На следующий день, 4 марта, в ЕГРЮЛ появилась запись о предстоящем исключении ООО «СПК «Дорстрой» из реестра юридических лиц. Причиной этого стало наличие сведений о компании, признанных недостоверными.

Отметим, что компания зарекомендовала себя как застройщик, занимающийся достройкой проблемных объектов. В 2023 году она приступила к завершению строительства двух 16-этажных домов на улице Кирова, а также высотки в ЖК «Весна» на пересечении улиц Перелета и Шаронова.

Общая стоимость этих проектов превысила 800 миллионов рублей. При этом сдача второго объекта в ЖК «Весна» оказалась задержанной: вместо планового июля 2024 года дом до сих пор не ввели в эксплуатацию.