·Общество

В Омске вновь сменился директор муниципального похоронщика

Ранее Котюргина уже руководила учреждением.

Вчера, 4 марта, Ольга Котюргина была официально назначена директором бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг». Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ.

Отметим, что учреждение отвечает за содержание омских кладбищ и выполняет функции специализированной службы, занимающейся вопросами похоронного дела в городе.

Назначение Котюргиной на пост директора не стало для нее дебютом в руководстве. Впервые она возглавила учреждение в феврале 2021 года, а в последующие годы несколько раз исполняла обязанности временного директора, последний раз – в сентябре 2025 года.

Напомним, ранее учреждением руководил Алексей Артеменко. Он проработал на посту всего год, после чего его трудовой контракт не был продлен.

