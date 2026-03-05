Омич отправлен в колонию за пьяные угрозы убийством в лесополосе

Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима.

В Советском судебном районе Омска вынесен приговор по делу об угрозе убийством. На скамье подсудимых оказался 55-летний ранее судимый местный житель. Мировой судья судебного участка № 110 признал его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Суд установил, что днем 12 августа прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесополосе возле дома № 42 по улице Нефтезаводской достал газобаллонный револьвер и стал угрожать женщине убийством. В этот момент она кормила бездомных собак, прошедших стерилизацию и чипирование, за которыми давно ухаживала.

Поскольку поблизости не было других людей, а мужчина находился в состоянии опьянения, женщина восприняла угрозы реально.

Обвиняемый полностью признал вину, однако после передачи уголовного дела в суд скрылся. Его объявили в розыск и заочно изменили меру пресечения на заключение под стражу. После задержания мужчины судебное разбирательство было возобновлено.

Суд назначил ему четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Револьвер и патроны, использованные при совершении преступления, конфискованы.

