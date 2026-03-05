В омской мэрии обнаружили 100 потенциально подтопляемых участков в центре города

Снег уже вывозят, а техника готова к работе.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Вчера на заседании коллегии при главе администрации Центрального округа выявили 100 потенциально подтопляемых участков. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

Как подчеркнули в администрации, дорожные службы округа уже подготовили технику к работе: асфальтобетонные бочки, илососы, тракторы, экскаваторы, гидродинамические машины, мотопомпы, самосвалы, автогрейдеры и погрузчики находятся в полной готовности. При необходимости управляющие компании также готовы задействовать свою технику для уборки территорий. Кроме того, на складах уже подготовлены запасы щебня, песка и трапов, продолжается очистка снега и наледи на подведомственных территориях.

– Подготовку к паводковому периоду мы начали заблаговременно – выезжаем на места, подверженные риску подтопления, чтобы оценить состояние наиболее уязвимых зон. Вывоз снега с таких территорий проводится по графику. Работы проходят на общественных территориях, а также там, где проживают ветераны, инвалиды, семьи участников специальной военной операции. Вопрос находится на постоянном контроле, – заявил исполняющий обязанности главы администрации Центрального округа Федор Аксенов.

Кроме того, администрация округа продолжает работать с предприятиями, организациями и гаражными кооперативами, напоминая им о необходимости вовремя убирать снег и наледь на прилегающих территориях. Владельцев зданий информируют о необходимости очищать крыши и вывозить снег на специальные полигоны.

Представители КТОСов, в свою очередь, раздают жителям частного сектора уведомления и памятки с рекомендациями своевременно очищать канавы и трубы, чтобы талые воды не скапливались на улицах и во дворах.

Напомним, что ранее депутаты Омского горсовета осмотрели технику для борьбы с подтоплениями.