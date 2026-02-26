Депутаты Омского горсовета осмотрели технику для борьбы с подтоплениями

Профильный парламентский комитет провел выездное заседание в Кировском административном округе.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

В Омске идет активная подготовка по предотвращению возможных подтоплений, связанных с таянием снега. Этой теме полностью было посвящено выездное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского городского Совета (ОГС), прошедшее 26 февраля на территории Дорожно-эксплуатационного участка № 1 Кировского административного округа (структурное подразделение УДХБ – Управления дорожного хозяйства и благоустройства). Кроме членов профильного парламентского комитета участие в заседании приняли председатель ОГС Владимир Корбут, глава округа Алексей Наседкин, директор УДХБ Антон Глебов.

Депутаты не случайно выбрали местом проведения заседания комитета именно Кировский округ, в котором достаточно много низинных мест. Ранее от весенних подтоплений страдали, например, жители Немецкого поселка, улицы Профинтерна, «номерных» Самарских улиц. В этом году окружное подразделение УДХБ готово встретить паводок во всеоружии. В распоряжении специалистов имеется как крупная дорожная техника, включая грейдеры, трактора и самосвалы; так и мини-техника: бензиновые и дизельные мотопомпы, переносные генераторы. Также заготовлен шанцевый инструмент, мешки с полимерным наполнителем, созданы запасы песка и щебня. На дожидаясь периода интенсивного снеготаяния, с наиболее проблемных участков было вывезено порядка 1 тыс. кубометров снега, и в ближайшее время будет вывезено еще не менее 5 тыс. кубометров.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Я считаю, что сегодня по специализированной технике в городе однозначно все в порядке. Как нам доложили в УДХБ, с формированием оперативных групп и аварийных бригад тоже все хорошо. Теперь уже будем смотреть, как будет развиваться сама паводковая ситуация. Если плюсовые температуры наступят резко, а промерзшая пока земля не сможет принимать в себя талые воды – это будет не очень благоприятный расклад. В этом случае придется применить все заготовленное. Ну а если днем будет подтаивать, а ночами все вымерзать, тогда пройдем период паводок достаточно спокойно, – прокомментировал ситуацию председатель комитета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов.

По данным депутатов, в Омске насчитывается порядка 400 мест, где паводок может нанести заметный ущерб.

– Залогом успешной борьбы с подтоплениями является заблаговременное выполнение комплекса противопаводковых мероприятий. В этом нам поможет новая техника, которая приобретена благодаря усилиям и губернатора Омской области, мэра города Омска и депутатского корпуса. Мы видим, что сегодня мы достаточно сильны по сравнению даже с прошлым годом. Тем не менее в работу должны включится все: сотрудники экстренных служб; работники коммунальных предприятий; представители органов местного самоуправления, в том числе старшие по домам и квартальные. Не должны оставаться в стороне и сами жители частного сектора, – заявил спикер горсовета Владимир Корбут.

Добавим, что ранее смотр специальной техники для борьбы с паводком депутаты и представители горадминистрации провели в Ленинском АО, а вообще подобные пройдут пройдут в каждом округе.