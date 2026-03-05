Ночной дебош в Омской области: девушке грозит реальный срок за удар полицейского

Сотрудник МВД приехал разнимать семейный конфликт.

Управление МВД России по Омской области

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Калачинска. По данным регионального управления Следственного комитета, женщину подозревают в оскорблении сотрудника полиции и применении к нему насилия. Ей вменяют ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Следователи выяснили, что ночью в квартире одного из домов в Калачинске женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при свидетелях оскорбила полицейского, прибывшего на вызов из-за семейного конфликта. После этого она ударила его рукой в грудь.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее схожая история произошла с мужчиной из села Желанного Одесского района Омской области.