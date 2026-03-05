Приговор бывшему чиновнику омской мэрии оставили в силе

Экс-замдиректора департамента городского хозяйства Омска Николай Машков отправится в колонию на три года.

omskinform.ru

Омский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю директора департамента городского хозяйства Николаю Машкову. Ранее он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, что в преддверии XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ноябре 2019 года департамент заключил контракт на строительный контроль капитального ремонта фасадов и крыш домов по так называемому гостевому маршруту.

Следствие выяснило, что 36-летний Машков, стремясь ускорить освоение выделенных средств, решил отстранить подрядчика и расторг с ним контракт. Для этого он ввел в заблуждение главу департамента, предоставив ложную информацию о недобросовестности исполнителя работ.

Кроме того, Машков внес изменения в проект контракта и исключил требования о согласовании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости. В результате в отчетные документы были внесены сведения о неких работах на многоквартирном доме по проспекту Маркса стоимостью 17 млн рублей.

Тогда вину Николай Машков не признал. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года.