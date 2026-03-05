Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омская судья, попавшая под «дисциплинарку», подала в отставку

Елена Никитина собирается покинуть пост через две недели.

Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о проведении внепланового заседания. В пятницу, 6 марта, вся повестка дня будет посвящена ситуации вокруг судьи Русско-Полянского районного суда Елены Никитиной.

Члены ККС повторно рассмотрят заключение специальной комиссии о наличии в действиях Никитиной признаков дисциплинарного проступка. Также комиссия рассмотрит заявление судьи об отставке. Елена Никитина намерена покинуть свой пост 19 марта.

Напомним, что Никитина работает в Русско-Полянском районном суде Омской области уже более 10 лет, с мая 2014 года.

1509
·Общество

Омская судья, попавшая под «дисциплинарку», подала в отставку

Елена Никитина собирается покинуть пост через две недели.

Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о проведении внепланового заседания. В пятницу, 6 марта, вся повестка дня будет посвящена ситуации вокруг судьи Русско-Полянского районного суда Елены Никитиной.

Члены ККС повторно рассмотрят заключение специальной комиссии о наличии в действиях Никитиной признаков дисциплинарного проступка. Также комиссия рассмотрит заявление судьи об отставке. Елена Никитина намерена покинуть свой пост 19 марта.

Напомним, что Никитина работает в Русско-Полянском районном суде Омской области уже более 10 лет, с мая 2014 года.

1509