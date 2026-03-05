Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за мощного снегопада

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

Omskinform.ru

Из-за резкого ухудшения погоды и сильного снегопада омская Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности на дорогах.

Автолюбителей просят помнить про дистанцию и боковой интервал между машинами и быть аккуратнее при совершении маневров. Также во время снегопада инспекторы рекомендуют снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности можно было предотвратить аварию.

Инспекторы отметили, что из-за снега и капюшонов обзор у людей сильно ограничен. Водителям нужно быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части.

Пешеходам, в свою очередь, рекомендуют не выходить на зебру, не убедившись, что водитель их заметил и успел затормозить.

Напомним, что сегодня в Омске ожидаются резкие перемены температуры от 0 до –31 °C. Днем синоптики прогнозируют снег с дождем.