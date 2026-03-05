От нуля до –31 °С: Омскую область ждут резкие температурные качели

Днем пройдет снег с дождем.

Omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 марта, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе 0...–5 °C, по северу –6...–11 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и осадки в виде снега и дождя. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Также синоптики прогнозируют метель, налипание мокрого снега и гололед. На дорогах – снежные заносы, снежный накат и гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи похолодает до –15... –20 °C, по северной половине местами похолодает до –26... –31 °C, по южной –10... –15 °C. Продолжит идти снег. На дорогах сохранятся снежные заносы, снежный накат и гололедица. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти.