После угроз БПЛА: стало известно, где пройдет матч «Авангарда» против «Сочи»

Игру решили не переносить на омскую арену.

Фото: hawk.ru

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» состоится 6 марта на арене сочинской команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

– Матч с «Авангардом» пройдет в Сочи. Все по плану – следующая домашняя игра состоится в ЛД «Большой», – говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сочи».

Напомним, что ранее домашний матч сочинцев с «Локомотивом» был перенесен в Ярославль. Еще две встречи на арене в Сочи были прерваны из-за угроз атак беспилотников. Так, матч 23 февраля против ЦСКА был остановлен после первого периода. Его доиграют в Москве 11 марта.

Аналогичный инцидент произошел 1 марта во время встречи «Сочи» – «Торпедо». Матч был остановлен в третьем периоде при равном счете 1:1, однако после двухчасовой паузы игра все же возобновилась.

Напомним, что сегодня в Омском аэропорту почти на 11 часов задержали рейс в Сочи.