Рейс в Сочи из Омска парализовало многочасовой задержкой

Пассажирам придется ждать вылет почти 11 часов.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 5 марта, из Омского аэропорта снова не смог вовремя вылететь рейс в Сочи. Согласно данным онлайн-табло, самолет отправится в путь в 18:55 вместо запланированных 8:15.

Как сообщили в авиакомпании Nordwind, задержка произошла в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи.

Помимо этого рейса, сегодня на полчаса отложили вылет в Санкт-Петербург и на 15 минут в Москву.