Бывшего транспортного топ-менеджера в Омске судят за поборы на железной дороге

Он брал деньги с подрядчиков.

Первомайский районный суд Омска начал рассматривать уголовное дела заместителя начальника Входнинской дистанции электроснабжения (подразделение «РЖД») Дениса Ильина. Его обвиняют во взяточничестве.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год Ильин, используя свое служебное положение, организовал схему поборов с подрядчиков, которые ремонтировали путепроводы в Омском и Марьяновском районах. За беспрепятственный допуск к работам, ускоренное согласование документов и общее покровительство он получил более 341 тыс. рублей от руководителей двух компаний.

– Чтобы скрыть преступный характер платежей, обвиняемый использовал подставных лиц – индивидуальных предпринимателей, на счета которых подрядчики переводили деньги под видом оплаты оргтехники и стройматериалов, – сообщает пресс-служба омских судов.

Отметим, что Ильин лишь частично признал свою вину.

