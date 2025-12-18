В Омске бывшего транспортного топ-менеджера судят за взятки в обмен на «вип-условия»

Силовики предполагают, что бизнесмены перечислили специалисту более 300 тыс. рублей.

omskinform.ru

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Входнинской дистанции электроснабжения. Его обвиняют в получении взятки (по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290).

По версии следствия, в 2023 и 2024 годах обвиняемый через посредников получил взятки от представителей двух частных компаний. Они перечислили на его банковские счета более 300 тыс. рублей.

Мзду специалист получал за «покровительство» коммерсантам: допускать ангажированные организации на определенные участки работ, согласовать проект, принять работы. В общем, создать организациям «вип-условия» для работ. Уголовное дело передано в суд.