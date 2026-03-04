Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Мэрия сделала еще один шаг к строительству платного моста в Омске

Он соединит разделенные рекой части Центрального округа.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии установил публичные сервитуты для строительства дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Это даст застройщику право пользования землей и позволит обеспечить примыкание новой дороги к уже существующим.

Для строительства дороги чиновники планируют заключить концессионное соглашение. Отметим, что проект предполагает также возведение моста через Омь.

Ранее сообщалось что мост через Омь будет платным. Застройщиком будет компания «ИФР-Омь». Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

·Экономика/Бизнес

Мэрия сделала еще один шаг к строительству платного моста в Омске

Он соединит разделенные рекой части Центрального округа.

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии установил публичные сервитуты для строительства дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Это даст застройщику право пользования землей и позволит обеспечить примыкание новой дороги к уже существующим.

Для строительства дороги чиновники планируют заключить концессионное соглашение. Отметим, что проект предполагает также возведение моста через Омь.

Ранее сообщалось что мост через Омь будет платным. Застройщиком будет компания «ИФР-Омь». Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.