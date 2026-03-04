«Как в бане»: в крупном микрорайоне Омска третий раз за зиму рвет трубы

Из-за постоянных коммунальных аварий до поселка Биофабрика не ходят автобусы.

Вечером 1 марта мэрия Омска сообщила, что из-за аварии на сетях в поселке Биофабрика скорректирована работа общественного транспорта. Изменения коснулись востребованных муниципальных маршрутов № 59 и 78.

– В настоящее время автобусы не заезжают вглубь поселка, их движение ограничено до путепровода на улице 10 лет Октября, – сообщали тогда в департаменте транспорта.

Как рассказывают местные жители, в воскресный день на улицу Биофабрика хлынула горячая вода, вмиг образовав кипящее озеро. Поднялся пар, окутавший дома и превративший поселок в апокалиптические миры из фантастического кино.

– Я с вечерней смены шла домой, так все было, как в бане. И вода лилась прямо на проезжую часть. Сразу поняла, что опять порывы, – рассказывает жительница дома № 6 на улице Биофабрика Вера Николаевна. – Тут и объехать нет возможности. Улица единственная, по ней ходят и большие машины, и легковушки, и автобусы.

Произошедшая авария в поселке Биофабрика далеко не первая нынешней зимой. В феврале автобус № 78 не заезжал в поселок из-за ЧП на канализационных сетях, а № 59 ездил только до центра социального обслуживания населения «Пенаты». К разворотной площадке городского пассажирского транспорта не было проезда.

– В феврале вода бурлила и текла к железной дороге, – вспоминает Сергей Петрович из дома № 19 на улице Биофабрика.

Мужчина отмечает, что коммунальные службы хоть и не сиюминутно, но реагируют на аварии в поселке, не бросая местных жителей один на один с бедой. Его соседка Евгения из дома № 12 с этим не согласна.

– Две недели назад что-то делали и не доделали. Бардак, как обычно, – отметила она.

Сейчас все последствия коммунальной аварии скрыты свежевыпавшим снегом. При этом местные жители не понимают, почему, когда рвет трубы, первым делом сокращают автобусные маршруты, а не занимаются ликвидацией последствий коммунального ЧП.

– Мы, если честно, ждали экстренных мер от ответственных по ЖКХ и не думали, что первыми будут транспортники. Думаю, зря они запретили автобусы, перестраховались. Хотя они же не были на месте, поэтому и запрещают все что ни попадя, – негодует жительница поселка Ольга Николаевна.

Движение автобусов № 59 и 78 по привычным маршрутам с проездом до конечной остановки «Поселок Биофабрика» возобновилось 2 марта. Неудобства длились два дня. Тепло и горячую воду после устранения аварии в дома тоже вернули. Однако местных жителей тревожит повторяемость ЧП.

– В прошлые зимы было без аварий, по крайней мере, не так часто и таких глобальных. У меня всегда было тепло! – говорит Вера Николаевна из шестого дома. – В этот сезон это уже третья, и такая странность – завоздушивание радиаторов, а управляющая компания ведет себя бесстыдно, каждый раз требует 250 рублей, чтобы устранить пробку. Но мы-то в аварии не виноваты!

Чтобы уехать из поселка в другие части Омска, жители Биофабрики летом ходят пешком к «Киновидеоцентру», а там выходят на улицу 10 лет Октября и садятся на нужный им транспорт. Но сейчас, зимой, такие прогулки вряд ли будут на пользу. Да и не должны жители крупного микрорайона страдать из-за нерадивых коммунальщиков, у которых рвет трубы по три раза за одну зиму.