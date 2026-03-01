Коммунальная авария оставила жителей поселка в Омске без автобусов

Специалисты уже работают над устранением поломки.

В Омске из-за аварии на сетях в микрорайоне Биофабрика временно скорректирована работа общественного транспорта, сообщили в дептрансе. Изменения коснулись востребованных муниципальных маршрутов № 59 и № 78. При этом характер аварии и на каких именно сетях она произошла в мэрии не уточнили.

В настоящее время автобусы не заезжают вглубь поселка, их движение ограничено до путепровода на улице 10 лет Октября.

Омский дептранс обещает проинформировать омичей о возобновлении движения в обычном режиме сразу после устранения последствий коммунальной аварии. Специалисты уже приступили к устранению проблемы.

Отметим, что маршруты № 59 и № 78 – единственные автобусы, которые ходят в поселок. Помимо них в поселке работает маршрутка 511а.