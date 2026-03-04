Будущие омские мамы будут делать первые скрининги раньше

Эксперты рассказывают, как беременным защитить здоровье малыша с самого начала.

Freepik.com

В конце 2025 года в Омской области вступила в силу обновленная редакция закона, регулирующего оказание медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». Документ расширил перечень обязательных инструментальных обследований для беременных: первый ультразвуковой скрининг проводится на сроке 11–12 недель, второй – в 19–20 недель, третий – в 34–35 недель.

О том, что помогает выносить и родить здорового ребенка и почему важно встать на учет до 12 недель, рассказала акушер-гинеколог, заведующая Центром медико-социальной поддержки Регионального клинического перинатального центра Евгения Плахотникова.

– Очень важно, чтобы оба партнера трепетно относились к зачатию и вынашиванию ребенка. Для этого существует репродуктивная диспансеризация, которая позволяет исключить потенциальные риски и получить здоровое потомство. Как только женщина узнает о беременности, она должна обратиться к врачу и встать на учет до 12 недель. Это дает возможность предотвратить угрозу внематочной беременности и выявить другие патологии уже на первых скринингах, – подчеркнула врач.

О проблемах со здоровьем, которые чаще всего выявляют у недоношенных детей, рассказала врач-неонатолог, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных перинатального центра Областной клинической больницы Татьяна Русинова. Речь идет о детях, родившихся на сроках от 22 до 36 недель. Их выхаживание требует постоянного наблюдения и участия высококвалифицированных специалистов.

– У таких малышей почти всегда есть патологии. Причины многогранны: важны состояние здоровья матери и ее гормональный фон, а также экология, вредные привычки, злоупотребление лекарствами и несбалансированное питание, – отметила Русинова.

Эксперт также добавила, что в последние годы все чаще рождаются дети у женщин с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет.