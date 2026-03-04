«Нужны деньги»: стало известно, почему омичи массово снимают самозапрет на кредиты

В Центробанке назвали две причины такого явления.

Омская область заняла 23-е место в общероссийском рейтинге по количеству самозапретов на кредиты. По данным ОКБ, только за последний месяц заявления на ограничение займов подали 15 тыс. жителей региона. Всего же за год механизм «цифровой замок» на свои документы поставили более 302 тыс. омичей.

Однако статистика показывает и обратный процесс. За этот же период около 28 тыс. человек решили снять установленные ограничения. Как уточнили «Омск-информу» в Омском отделении Банка России, самозапрет – это прежде всего «цифровой щит» от мошенников.

– Суть самозапрета – запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты и займы на имя человека. И таким образом защитить от мошенников, которые набирают долги по чужим документам. Или же когда они убеждают человека взять кредит и перевести эти деньги, – пояснили в ЦБ.

Есть две основные причины, почему омичи «включают» доступ к кредитам. Самая очевидная из них – человеку просто нужны деньги.

– Если человеку реально нужны кредитные деньги, то запрет необходимо снять. Например, через «Госуслуги». Он перестанет действовать через один-два дня – отсрочка дается, чтобы человек мог обдумать свое решение. Отменять и снова устанавливать запрет разрешается бесплатно сколько угодно раз, – объяснили в Центробанке.

Специалисты отмечают, что снятие запрета не всегда означает отказ от защиты. Часто омичи просто переходят к более сложным и индивидуальным настройкам безопасности.

– Человек установил полный самозапрет, затем снял его, а затем вновь оформил, но уже четко выбрал: ограничить выдачу займов только для МФО, при этом банки по-прежнему смогут выдавать кредиты. Или настроить запрет лишь для заявок, которые подаются онлайн, а в офисах удастся оформить договор без ограничений, – сообщили в ведомстве.

Благодаря тонким настройкам омичи могут заблокировать опасные онлайн-займы и микрокредиты, но оставить себе возможность прийти в банк лично и спокойно оформить нужный кредит в офисе.

Ранее сообщалось, что средний долг омичей по банковским займам достиг 418,7 тыс. рублей.