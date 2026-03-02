Омичи массово отменяют самозапрет на кредиты

Из 302 тысяч человек это сделали 28 тысяч.

В феврале Омская область заняла 23-е место в рейтинге регионов по самозапрету на кредиты. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, за месяц заявления на самозапрет подали 15 тыс. жителей. При этом более 2 тысяч омичей подали заявку на снятие этого запрета.

Всего с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года самозапрет на кредиты установили более 302 тыс. омичей. Сняли его 28 тыс. человек.

По словам директора по риск-менеджмент-методологии и аналитике ОКБ Николая Филиппова, россияне снимают самозапрет непосредственно перед подачей заявки на кредит.