В Омске завершили проверку системы оповещения

Жители отметили, что сигнал в этом году звучал заметно громче.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 4 марта, в Омске состоялось плановое тестирование городской системы оповещения. Сирены звучали с 10:35 до 10:40. Жители отмечают, что в этом году сигнал был заметно громче, чем во время аналогичной проверки в прошлом году.

Отметим, что во время тестирования временно приостановлено вещание телеканалов первого цифрового мультиплекса. В него входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Напомним, что в 2026 году проверка системы оповещения в Омске будет проводиться дважды. Следующее тестирование запланировано на 7 октября.