Общество

Без паники: в Омске снова завоют сирены

Сигнал тревоги подадут для проверки систем.

В ближайшую среду, 4 марта, омская мэрия планирует проверить системы оповещения населения. С 10:35 до 10:45 в городе включат сирены. Одновременно сигнал оповещения появится в эфире телеканалов.

Департамент общественной безопасности просит омичей сохранять спокойствие. Никаких действий в случае запуска сирен предпринимать не нужно.

Отметим, что проверку сирен в Омске в этом году проведут дважды. Вторая планируется 7 октября.

