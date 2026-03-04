В Омске снесут два старинных дома на Сенной ради новостроек

Жильцы пытались признать дома объектами культурного наследия.

Omskinform.ru

Мэрия Омска утвердила проект комплексного развития района, ограниченного улицами Сенная, Чехова и переулком Газетным в Центральном округе. Соответствующее постановление от 2 марта опубликовано на официальном портале администрации.

На участке площадью 0,16 га по адресам: Сенная, 33 и 35, планируется снести два двухэтажных дома и построить на их месте 1540 кв. м нового жилого пространства. Реализация проекта рассчитана на семь лет. Развитием территории займется инвестор, который будет выбран по итогам конкурсного отбора.

Дома на Сенной, 33 и 35, уже длительное время признаны аварийными. Дом № 33, построенный в 1917 году и включающий шесть квартир, должны были снести еще в мае 2024 года. Однако эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отмечали, что здания имеют историческую ценность и соответствуют соседним строениям в стиле модерн.

Жители дома № 35 также пытались оспорить его статус аварийного как в суде, так и через ВООПИиК, но добиться признания здания памятником истории не удалось. Омский минкульт также не выявил у дома признаков культурного наследия.