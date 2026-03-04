Омский минздрав ищет специалиста для контроля доступности и цен на лекарства

Работник будет получать до 45 тысяч рублей.

Фото создано при помощи ИИ

В понедельник, 2 марта, региональный минздрав объявил о вакансии главного специалиста. Ищут сотрудника в департамент, который отвечает за лицензирование медицинских и фармацевтических организаций, организацию лекарственного обеспечения, а также контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

Новый специалист будет следить за тем, чтобы жители подведомственных учреждений имели доступ к лекарствам, медицинским изделиям и специализированному лечебному питанию. Он также будет собирать и передавать информацию о наличии препаратов и их стоимости, включая лекарства из перечня жизненно необходимых.

Минздрав предлагает постоянную работу с пятидневным графиком и ненормированным рабочим днем, когда при необходимости возможны переработки.

Подать заявку могут кандидаты с дипломом бакалавра – опыт работы не обязателен. Зарплата составляет от 41 до 45 тысяч рублей, а документы принимаются до 2 июня 2026 года.