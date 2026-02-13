В Омской глубинке снова ищут врачей на внушительную зарплату

Больница располагается в 230 км от города.

GigaChat

На портале «Работа России» опубликовали еще две вакансии для медиков: акушер-гинеколог и хирург требуются в Колосовскую ЦРБ, примерно в 230 км от Омска.

Зарплата для акушера-гинеколога составляет от 140 до 150 тысяч рублей, для хирурга – от 150 до 200 тысяч. Ранее подобное высокооплачиваемое предложение появилось для специалистов Шербакульской больницы.

Основное условие для соискателей – высшее профильное образование. Кроме того, работодатели обращают внимание на профессиональные навыки, аккуратность, ответственность, коммуникабельность и дисциплину.

Сотрудники будут оказывать медицинскую помощь сельчанам и составлять индивидуальные планы диагностики. Хирург также будет работать с экстренными случаями, оперативно реагируя на сложные ситуации.

Вакансия предусматривает полный рабочий день.