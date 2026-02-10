В Омской области врачам районной больницы предлагают «пакет мечты»

Шербакульская ЦРБ ищет акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов.

Шербакульская центральная районная больница, расположенная примерно в ста километрах от Омска, объявила о поиске акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога. Информация о вакансиях опубликована на портале «Работа России».

Оплата труда акушеров-гинекологов составляет от 120 до 170 тысяч рублей, а анестезиологам-реаниматологам предлагают более высокий доход – от 150 до 200 тысяч рублей.

Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование, пройти аккредитацию и оформить медицинскую книжку. Работодатель обращает внимание на такие качества, как ответственность, исполнительность, дисциплинированность и умение общаться с людьми. Опыт работы не обязателен. Для специалистов из других городов предоставляется служебное жилье.