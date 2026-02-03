Омичи проявили небывалый интерес к профессии оператора беспилотников

Также отмечается повышенный интерес омичей к работе в IT-сфере.

В 2025 году 1100 жителей Омской области прошли бесплатное обучение на новые профессии или повысили уровень квалификации по уже имеющимся специальностям. Эти курсы были организованы при поддержке Кадрового центра «Работа России». В результате обучения 77% участников смогли сохранить свое рабочее место или устроиться на новую работу.

Популярностью пользовались программы в сфере информационных технологий, такие как базовые знания программирования на Python, разработка приложений на платформе 1С и основы веб-дизайна. Участники также изучали современные методы информационной безопасности и искусственный интеллект.

Отдельное внимание уделялось подготовке специалистов в области беспилотных авиационных систем, куда записалось более 60 слушателей.

Планируется продолжение образовательной инициативы в следующем году. Директор Кадрового центра Омской области Виталий Мещеряков пообещал, что скоро будет опубликована подробная информация о доступных направлениях бесплатного обучения. Особое внимание будет уделяться программам профессиональной переподготовки для участников СВО. Прием заявок на участие в программах начнется в первом квартале этого года.