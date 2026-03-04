В Омске за 71 млн отремонтируют кровли легендарной библиотеки им. Пушкина

До этого ремонт не проводился с 1995 года.

Олег Кипорук / Omskinform.ru

Вчера, 3 марта, в Омске объявили тендер на ремонт мягкой кровли здания библиотеки им. Пушкина. Информация о конкурсе размещена на сайте «Ростендер». Начальная цена контракта составляет 71 116 326 рублей.

В рамках контракта подрядной организации предстоит ликвидировать изношенную кровлю, демонтировав старые и аварийные элементы, включая металлоконструкции. На период проведения работ запланирован временный демонтаж декоративных элементов фасада. После этого на здании уложат новое мягкое кровельное покрытие и восстановят электросети, расположенные на крыше. Технология ремонта предусматривает использование отбойных молотков и другого строительного оборудования.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 12 марта, а результаты конкурсной процедуры подведут 16 марта. После подписания контракта исполнитель обязан незамедлительно приступить к работам на здании библиотеки. Окончание ремонта запланировано на 29 декабря 2028 года.

Напомним, что в начале января прошлого года в здании библиотеки произошла протечка крыши. В Министерстве культуры Омской области тогда сообщали, что с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1995 году ремонт крыши ни разу не проводился.