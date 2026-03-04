Омск-Информ
·Общество

Неожиданная рокировка: в омской коллегии адвокатов назначили нового председателя

Специалист по уголовным делам сменила прежнего председателя после многолетней работы.

В прошедший понедельник, 2 марта, в Международной коллегии адвокатов Омской области произошли кадровые изменения. Новым председателем профессионального объединения официально стала Анастасия Трошкова.

Согласно открытым источникам, новый руководитель специализируется на защите фигурантов уголовных дел, в основном по делам имущественного характера. До ее назначения председателем коллегию возглавлял Руслан Габдуллин.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, Международная коллегия адвокатов Омской области была учреждена в ноябре 2003 года. Как отмечают в региональной адвокатской палате, в ее составе состоят примерно 12 профессиональных юристов.

