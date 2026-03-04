Омск-Информ
·Общество

Врач раскрыла омичам правду про «обязательные» восемь часов сна

Эксперт объяснила, как генетика влияет на потребность организма в отдыхе.

В среднем для поддержания здоровья человеку необходимо около семи часов сна, однако генетические особенности могут влиять на индивидуальную потребность в отдыхе. Об этом сообщила «РИА Новости» врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета Карема Магомедова.

– Данные многочисленных исследований показывают, что для сохранения здоровья в среднем необходимо около семи часов сна. При этом существуют генетически обусловленные короткоспящие – им достаточно 4-5 часов, а также долгоспящие, которым требуется девять часов сна и более, – отметила специалист.

По словам эксперта, человек считается выспавшимся, если в течение 20–30 минут после пробуждения он приходит в тонус и сохраняет работоспособность в течение дня.

