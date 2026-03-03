Омск-Информ
·Общество

Омичей предупредили об опасности острой азиатской лапши

Врач назвал безопасную дозу пикантного фастфуда.

Гастроэнтеролог Дмитрий Рытько призвал не злоупотреблять острой азиатской лапшой. Врач объяснил, что она относится к категории ультраобработанных продуктов, в которых практически отсутствуют полезные микроэлементы и клетчатка.

По словам врача, одна-две порции в неделю не нанесут критического вреда здоровью. Однако ежедневное употребление этого блюда неизбежно приведет к проблемам.

– Одна или две порции в неделю этой бесполезной еды безопасны для большинства людей. Но если есть такую лапшу каждый день, то начнется вздутие и нарушится стул; кроме того, организм не будет получать клетчатку, микроэлементы, – приводит слова врача «Газета.Ru».

Особую осторожность специалист призвал проявлять людей с хроническими заболеваниями. Из-за высокого содержания соли и капсаицина азиатская лапша может серьезно ухудшить самочувствие пациентов с гипертонией, а также тех, кто страдает от гастрита или язвенной болезни в стадии обострения.

