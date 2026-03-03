Стало известно, кто «зайдет» в новый омский супермаркет

На окраине Нефтяников откроют еще один магазин известной федеральной сети.

Фото: vk.com/dagomsk

Сегодня, 3 марта, в Советском округе Омска готовят к запуску новый супермаркет. На территории оборудовали 20 парковочных мест, в том числе два для маломобильных групп населения.

Как удалось выяснить «Омск-информу», в новом торговом помещении планируют открыть очередной супермаркет «Пятерочка» и аптечный ларек.

– Другие арендаторы пока вроде бы не появились – аренда слишком дорогая, 2 000 рублей за квадратный метр, – пояснила омичка.

Напомним, что разрешение на строительство объекта было выдано в октябре 2024 года. Застройщиками выступили индивидуальные предприниматели.