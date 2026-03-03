В Омске откроется новый супермаркет

Объект построили индивидуальные предприниматели.

Фото: vk.com/dagomsk

В Советском округе Омска появится новый супермаркет. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города.

Магазин, площадью 749,8 кв. м, возвели на улице Химиков, 38а. В границах земельного участка оборудовали 20 парковочных мест, в том числе два машино-места для маломобильных групп населения.

Уточняется, что разрешение на строительство было выдано еще в октябре 2024 года. Застройщиками выступили индивидуальные предприниматели.