Стройку детского сада под Омском отдали тюменцам

Застройщик нового ЖК в Омском районе теперь может приступить к постройке детского сада.

Фото: torgi.gov.ru

В Омском районе определили подрядчика, который займется строительством детского сада в поселке Пушкино. Так, участок площадью около 1,4 га в селе Пушкино, предназначенном для строительства объектов дошкольного, начального и среднего образования, «отошел» «Специализированному застройщику «Квадро», который является дочерней компанией застройщика самого ЖК «Пушкино» – тюменской компании «Партнер».

Компания стала единственным участником торгов, в ходе которых начальная ставка выросла до 450,6 тысячи рублей – именно столько составит ежегодная арендная плата. Договор аренды с застройщиком заключен на срок 5,5 лет.

Напомним, что проект застройки предполагает возведение малоэтажного микрорайона (от 4 до 7 этажей) с общей площадью жилья 280 тыс. кв. метров. Согласно графику работ, уже в этом году планируется ввод в эксплуатацию первых двух домов: сдача одного из них намечена на второй квартал, а второго – на третий.

Отметим, что, помимо жилья, девелопер обязан построить современный образовательный комплекс, объединяющий школу и детский сад, а также физкультурно-оздоровительный центр для занятий спортом. Торговые площади и пункты бытового обслуживания планируется интегрировать непосредственно в жилую зону, в том числе за счет пристроек к домам, что обеспечит жителям доступ к необходимым услугам в шаговой доступности.