Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В селе под Омском планируют построить современный жилой комплекс

Проект включает квартиры разной планировки, детский сад, школу и объекты торговли.

ПАО «Дом.РФ» объявило аукцион на право комплексного освоения территории в селе Пушкино Омского района. В лот входят 24 незастроенных земельных участка федеральной собственности общей площадью более 316 тыс. квадратных метров.

Аукцион пройдет 15 декабря. Стартовая цена лота – 29,9 млн рублей, что соответствует минимальной годовой арендной плате за участки. Размер шага торгов установлен на уровне 898 тысяч рублей.

На земельных участках планируется строительство жилых домов с квартирами-студиями, а также одно-, двух- и трехкомнатными квартирами с отдельными кухнями. Помимо жилой застройки, застройщик должен будет возвести образовательный комплекс с детским садом и школой, физкультурно-оздоровительный центр, а также помещения для торговли и бытовых услуг, которые можно разместить в том числе в пристройках к жилым домам.

·Общество

В селе под Омском планируют построить современный жилой комплекс

Проект включает квартиры разной планировки, детский сад, школу и объекты торговли.
t.me/universus_neuro_bot

ПАО «Дом.РФ» объявило аукцион на право комплексного освоения территории в селе Пушкино Омского района. В лот входят 24 незастроенных земельных участка федеральной собственности общей площадью более 316 тыс. квадратных метров.

Аукцион пройдет 15 декабря. Стартовая цена лота – 29,9 млн рублей, что соответствует минимальной годовой арендной плате за участки. Размер шага торгов установлен на уровне 898 тысяч рублей.

На земельных участках планируется строительство жилых домов с квартирами-студиями, а также одно-, двух- и трехкомнатными квартирами с отдельными кухнями. Помимо жилой застройки, застройщик должен будет возвести образовательный комплекс с детским садом и школой, физкультурно-оздоровительный центр, а также помещения для торговли и бытовых услуг, которые можно разместить в том числе в пристройках к жилым домам.

Алексей Новиков