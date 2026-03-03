Подорожал на 60 млн: бывший омский ДК «Шинник» снова выставили на продажу

Теперь за объект просят 240 млн рублей.

Фото: Яндекс.Карты

В Омске снова выставили на продажу бывшее здание ДК «Шинник» на улице Будеркина в Октябрьском округе. Площадь здания составляет 6,15 тыс. кв. м, включая холл, фойе, кинотеатр, спортивный зал и офисные помещения.

На территории есть открытая парковка и два выезда. Также указывается, что цена внутренних коммуникаций «занижена». Продавец отмечает, что помимо продажи рассматривает все возможные варианты аренды на длительный срок.

За объект просят 240 млн рублей. Отметим, что это почти на 60 млн больше, чем весной 2025 года, когда здание предлагали за 181 млн рублей.