За дом культуры, находящийся в Октябрьском районе, просят почти 200 миллионов.

В Омске вновь выставили на продажу ДК «Шинник» в Октябрьском округе. Объявление появилось на «Авито». Год назад здание советской постройки уже сдавали в аренду.

Объект площадью в 7150 кв. м надеются реализовать за 181 млн рублей. В описании продавец указал, что здание подойдет для размещения большой компании, колл-центра или фитнес-центра.

Отметим, что в 2023 году здание ДК «Шинник» выкупил врач и бизнесмен Вадим Заянчковский для размещения частной клиники «Доброе Дело», распустив многочисленных арендаторов. Но, вероятно, что-то пошло не так. И новый владелец решил избавиться от дворца культуры. Это здание знаменито тем, что здесь же, в 1980-х гг. художником-оформителем работал лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов.