Снесли турникет: омичи устроили давку на концерте Егора Крида

Фанаты певца пытались занять места у сцены.

Фото: t.me/egorkreed

Долгожданный концерт Егора Крида в Омске (12+), прошедший вчера, 2 марта, начался с хаоса на входе. В соцсетях распространилось видео, на котором фанаты певца, стремясь занять лучшие места на танцполе, создали опасную давку.

Также сообщается, что омичи игнорировали охрану и других поклонников, в результате чего снесли один из турникетов.

Такое «рвение» к кумиру вызвало резкую критику в Сети. Многие пользователи осудили поведение фанатов, назвав его неуважительным к окружающим.

– Собственно говоря, какой певец, такая и аудитория. Они еще и деньги за это платят, – говорится в комментариях.

Кроме того особо активные поклонницы устроили свалку в гардеробных, явно не предназначенных для такого количества зрителей. Некоторые покинули ледовый комплекс ближе к полуночи.

Напомним, что осенний концерт Егора Крида в Омске был отменен из-за болезни артиста.