Егор Крид назвал причину отмены своего концерта в Омске

Артист пояснил, что мероприятие не состоится из-за рекомендаций врачей.

Концерт Егора Крида (12+) в Омске, намеченный на 30 октября, официально перенесен. Сам артист сделал официальное заявление в социальных сетях, объяснив причины отмены.

Егор Крид признался, что всю карьеру стремился преодолевать трудности и болезни, выходя на сцену даже при плохом самочувствии. Однако подготовка к большим стадионам в Москве и Петербурге, а затем интенсивные гастроли дали серьезную нагрузку на голосовые связки артиста.

– После «сольника» в Питере я сразу поехал в тур… Ну и тут «иммунка» от перелетов и 3-часовых концертов в Ледовых дала сбой. Шесть концертов на капельницах – вывез. Горло, если болит, значит пройдет, верно? А слабость – исчезнет от любви моих поклонников! Но потом я прилетел в Москву, и вот крайний концерт в Балашихе: у меня с самого утра просто не работало горло, сильное несмыкание связок, ну и все, что соответствует заболевшему человеку. Фониатр заливает мои связки до концерта, во время концерта (каждые 6 треков) и после концерта, чтобы я мог петь и стоять в целом на ногах! Вывез. Все ок! Но вот после этого концерта я уже прямо немного сдал, и врачи мне сказали: «Егор, вам пора притормозить…», – написал Крид в своем телеграм-канале.

Артист извинился за вынужденные переносы концертов, особо упомянув Омск и Новосибирск. Певец заявил, что ожидает скорейшего восстановления и намерен вернуться на сцену с новыми силами. Все купленные билеты останутся действительны, уточнил он.