В омском супермаркете продали винегрет с осколком посуды

Компания получила предостережение.

Управление Роспотребнадзора по Омской области отреагировало на жалобу жителя города, обнаружившего посторонний предмет в готовой еде. Как стало известно во вторник, 24 февраля, ООО «Формат», управляющее сетью супермаркетов в регионе, получило официальное предостережение.

Поводом для проверки стал инцидент в магазине «Евроспар», расположенном на Левобережье по адресу: ул. Дианова, 14.

– В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области поступило обращение рег. № 966/ж-2026 от 10.02.2026 на реализацию некачественной продукции в магазине «Евроспар» по адресу: г. Омск, ул. Дианова, 14 (осколок от белой посуды в винегрете), – говорится в документе проверки.

