В масле от омского производителя нашли антибиотик

Компании вынесено предостережение.

Stable Diffusion

Управление Роспотребнадзора по Омской области приняло меры в отношении ООО «Меж-компани» после получения данных о нарушениях при производстве молочной продукции. Организации было объявлено официальное предостережение в связи с несоответствием ее товаров требованиям технических регламентов.

Основанием для проверки стало письмо из Россельхознадзора, в котором сообщалось о наличии антибиотика в масле сладко-сливочном несоленом «Крестьянское». В ходе лабораторных исследований в продукте был обнаружен антибиотик стрептомицин в концентрации менее 10 мг/кг. По действующим нормативам содержание этого вещества в пищевой продукции не должно превышать 0,2 мг/кг.

Отметим, что стрептомицин относится к группе антибиотиков, которые применяются в животноводстве для лечения и профилактики инфекционных заболеваний у крупного рогатого скота.