«Авангард» удвоил зарплату нового защитника

Со следующего сезона он будет зарабатывать по 30 млн в год.

Фото: hawk.ru

Защитник Марсель Ибрагимов, с которым «Авангард» продлил контракт, за два года заработает 60 млн рублей. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Напомним, Ибрагимов пополнил команду летом. Ранее у него был годовой контракт, по которому он должен получить 12 млн рублей.

В составе «Авангарда» хоккеист провел уже 48 матчей и набрал 8 (2+6) очков. Его показатель полезности составил –3.