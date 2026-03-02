Омск-Информ
·Спорт

«Сразу начал бороться»: «Авангард» продлил контракт с защитником

Он будет играть за омичей до конца мая 2028 года.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о продлении контракта с защитником Марселем Ибрагимовым. Новое соглашение рассчитано на два года, то есть до 31 мая 2028 года.

– Марсель Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу, – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

Напомним, в составе команды Ибрагимов провел уже 48 матчей. Он набрал 8 (2+6) очков. Его показатель полезности составил –3.

