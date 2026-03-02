Омск-Информ
Появился проект сухого фонтана со смотровой площадкой перед Омской крепостью

Новая достопримечательность, которой воспротивились общественники, появится аккурат перед Тобольскими воротами.

Появились новые детали реконструкции набережной Тухачевского в районе Омской крепости. Ранее сообщалось, что краеведы из Омского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры воспротивились застройке локации у Тобольских ворот. Наибольшее недовольство вызвало то обстоятельство, что на берегу Иртыша, аккурат перед воротами, построят сухой фонтан с гигантской смотровой площадкой.

По данным общественников, новая достопримечательность закроет вид на Тобольские ворота. И сама идея реализуется без проекта и экспертизы.

Как утверждают источники «Омск-информа», стремительное начало реконструкции набережной в виде земляных работ у Омской крепости связано с появлением инвестора в этой локации. В качестве него называется Сбербанк.

Редакция располагает эскизами проекта, в котором действительно фигурирует сухой фонтан. Как явствует из наброска, аварийный спуск к Иртышу демонтируют. Вместо него на набережной планируется сделать сплошную дугообразную подпорную стену.

– Губернатору уже представили этот проект. Однако публичного обсуждения реконструкции территории возле Омской крепости не проводилось, – рассказали редакции в ВООПИиК.

В свою очередь, общественники вышли с альтернативным проектом,  предложив полный профиль пятого полубастиона и куртин исторического вала крепости со рвом и гласисом. На откосе у Тобольских ворот вместо бассейна предлагается организовать амфитеатр с установкой памятника первостроителям, а перед амфитеатром – ристалище для проведения мероприятий реконструкции «Служивых людей Сибири». Краеведы запустили голосование.

РИА «Омск-информ» обязательно проследит за развитием этой истории.

