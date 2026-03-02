Власти «закрепостили» будущих медиков ради укомплектования омских больниц

Жесткие требования к будущим медикам, касающиеся обязательств перед государством, вступили в силу.

В России начали действовать поправки в законодательство, регулирующее процесс подготовки и дальнейшего трудоустройства молодых врачей и фармацевтов. Нововведения затрагивают как студентов-бюджетников, так и практикующих специалистов, проходящих курсы повышения квалификации.

Плюс наставники

Основная цель реформы – усиление контроля за качеством медицинского образования и закрепление кадров в государственных учреждениях здравоохранения через систему целевых договоров.

В частности, изменения касаются обязательств студентов ординатуры, которые теперь должны определиться с местом будущей работы до окончания обучения. Кроме того, большая часть программ переподготовки возвращается в очный формат, а за молодыми специалистами на первых этапах карьеры будут закрепляться опытные наставники. Новые требования также устанавливают жесткие финансовые санкции за несоблюдение условий контрактов.

Не работаешь – плати

Согласно новым правилам, учащиеся бюджетных отделений ординатуры теперь обязаны подписать договор о целевом обучении еще до начала итоговой аттестации. В случае отказа от официальных обязательств перед государством студента ждет перевод на коммерческую форму обучения, если в вузе найдутся свободные места.

Для тех же, кто решит нарушить условия уже подписанного контракта, предусмотрены серьезные санкции: студентам придется выплатить штраф, двукратно превышающий стоимость обучения.

Отметим, что обучение в медицинских вузах не дешевое. Согласно данным с сайта Омского медицинского университета, средняя стоимость ординатуры составляет в среднем 500–600 тыс. рублей за 2 года учебы. То есть, если студент-ординатор по какой-то причине не выполнил условия контракта, ему придется выплатить более миллиона рублей.

Параллельно с новыми ограничениями расширяется круг потенциальных работодателей. Теперь заказчиками целевой подготовки могут выступать любые медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

На плечи региональных властей, в свою очередь, ложится обязательство по содействию в поиске работы для выпускников и обеспечению их положенными социальными льготами. Актуальные перечни медучреждений с открытыми вакансиями и доступными программами поддержки будут размещаться на официальных ресурсах профильных ведомств.

Отметим, что изменения не распространяются на студентов, принятых на направления ординатуры до 1 марта 2026 года. То есть нововведения «почувствуют» только те, кто начинает обучение в статусе ординатора в следующем учебном году.

Помимо этого, реформа уделяет внимание наставничеству. Начинающие специалисты в течение первых трех лет карьеры будут трудиться под присмотром более опытных коллег. Министерство здравоохранения намерено закрепить кураторов за выпускниками лечебного факультета и ординаторами восьми ключевых направлений, включая онкологию, терапию и различные виды хирургической практики. Фармацевтов из этой системы исключили.

Срок такого профессионального сопровождения может быть сокращен до одного или полутора лет, если медик отправится работать в сельскую местность, новые регионы или малые города с населением менее 50 тыс. человек. Наставником может стать только врач с пятилетним стажем в соответствующей области. Наставничество является добровольным занятием и фиксируется отдельным соглашением. При этом помогать новичкам старшие товарищи могут не только очно, но и заочно – дистанционно через различные средства связи.

Только очный формат

Однако учиться дистанционно в образовательных учреждениях теперь не получится. С 1 марта также вступили в силу изменения, запрещающие реализацию профессиональных программ для врачей и фармацевтов в полностью электронном виде. Исключение составят лишь те случаи, которые прямо предусмотрены государственными образовательными стандартами. Это означает, что подавляющее большинство курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения должно вернуться к традиционному очному формату, если они проводились дистанционно.

Однако, несмотря на ужесточение правил, элементы онлайн-обучения в образовательном процессе сохранятся, но под строгим контролем. Полномочия по утверждению типовых программ дополнительного профобразования и определению допустимого объема дистанционной части теперь закреплены за Минздравом России.

Законодательство также устанавливает сроки для адаптации учебных заведений к новым реалиям. До 1 сентября 2026 года все организации, обучающие медиков, обязаны получить специальное заключение Росздравнадзора. Этот документ подтвердит соответствие образовательного процесса обновленным требованиям. Работа без такого разрешения станет невозможной, а реализация медицинских программ будет прекращена.

Отметим, что в рассматриваемом ранее Омском медуниверситете есть несколько направлений заочного обучения, однако по такой форме готовят лишь научные кадры. То есть дистанционно учат тех, кто, вероятно, будет заниматься обучением и исследованиями, а не напрямую лечить людей. Для «лечащих» специальностей имеется форма очно-заочного формата обучения, однако дистанционного там мало: по сути, это просто вечерние занятия.

Много, но не хватает

Однако новые нормы могут оказаться бесполезными в условиях Омской области. Ранее сообщалось, что в этом учебном году в Омском медуниверситете проходят обучение 1380 целевиков за счет федеральных средств и 82 студента за счет областной казны. Медколледжи готовят более 5 тыс. будущих медсестер и фельдшеров.

При этом в медицинских учреждениях Омской области в том же периоде были открыты вакансии для 613 врачей. Согласно последним данным Омскстата по среднемесячной номинальной зарплате по отраслям, работающие в области здравоохранения и социальных услуг получали в среднем 61 тыс. рублей, что ниже средней заработной платы в Омской области почти на 10 тыс. рублей.

По словам регионального минздрава, изменения в заработной плате и условиях труда медицинских работников возможны только при условии дополнительного финансирования из региональной казны.

Получается, что ужесточение контроля за обучением и внедрение системы наставничества – это лишь одна сторона медали в борьбе с дефицитом кадров. Без сопутствующего роста зарплат и серьезных финансовых вливаний в региональную медицину даже строгие условия целевых договоров могут не принести ожидаемого результата в виде полностью укомплектованного штата омских больниц и поликлиник.